Путін планує новий наступ проти України і готується до тривалої війни, попри втрати — Bloomberg

Майже через рік після повномасштабного вторгнення, яке мало тривати кілька тижнів, глава Кремля Владімір Путін планує новий наступ проти України, одночасно готуючи свою країну до конфлікту із США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками. Про це пише Bloomberg , посилаючись на офіційних осіб РФ , знайомих із ситуацією.

Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після місяців втрати позицій, посилюючи тиск на Київ і його прихильників, щоб ті погодилися на певне перемир'я, яке залишить за Росією контроль над територією, яку вона окупувала.

Навіть Путін не може заперечувати слабкість армії, яку він вибудовував десятиліттями, після того, як його війська втратили більше половини своїх початкових успіхів в Україні. Постійні невдачі призвели до того, що багато хто в Кремлі став більш реалістично оцінювати свої найближчі амбіції, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Але Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили Росії і готовність прийняти втрати - які вже налічують десятки тисяч військових, більше, ніж у будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни, за оцінками США і Європи, дозволять йому перемогти, попри невдачі, що відбулися до цього часу. За словами людей, наближених до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому або березні. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про наближення нового наступу РФ і припускають, що він може розпочатися ще до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків, інформує ZN.ua .

Рішучість Путіна віщує ще одну ескалацію у війні, в той час як Київ готує новий контрнаступ з метою витіснити його війська, відкидаючи будь-яке припинення вогню, яке передбачає окупацію РФ українських територій.

Глава Кремля вважає, що у нього немає іншої альтернативи, окрім як перемогти у конфлікті, який він розглядає як екзистенційний, із США та їхніми союзниками. За словами джерел видання, нова хвиля мобілізації в РФ можлива вже цієї весни, оскільки економіка і суспільство країни все більше підпорядковуються потребам війни.

«Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовитися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх», - сказала засновник аналітичного центру R.Politik Тетяна Станова.

Представники американської та європейської розвідки сумніваються, що Росія має ресурси для нового масштабного наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч додаткових військових минулої осені. Тим часом союзники України посилюють постачання зброї, готуючись вперше передати бронемашини і бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російську оборону.

Але жорстокі, виснажливі атаки Росії в таких місцях, як Бахмут — східне місто, що має обмежену стратегічну цінність, виснажили українські сили, відволікаючи їх і підриваючи здатність Києва проводити наступальні операції в інших районах, кажуть американські офіційні особи.

Після блискавичних атак українських військ влітку і восени, які прорвали оборонні лінії РФ , росіяни посилили захист, використовуючи окопи, пастки і міни, щоб сповільнити будь-яке потенційне просування ЗСУ. Публічно Кремль заявляє, що наразі немає планів щодо подальшої мобілізації.

У довгостроковій перспективі Путін схвалив плани розширити лави армії майже на 50% протягом наступних кількох років, розгорнути нові сили поблизу Фінляндії, яка перебуває в процесі вступу до НАТО, і в тимчасово окупованих регіонах України. Школи та університети в РФ відновлюють курси військової підготовки, які востаннє широко проводилися за радянських часів, оскільки підготовка до війни пронизує російське суспільство.

Втім, деякі елементи реалізму щодо катастрофічних результатів діяльності збройних сил РФ вже почали просочуватися в жорстко контрольовані російські ЗМІ.

«Досі результати були жахливими, тому що Росія була зовсім не готова. Це перетворилося на затяжну війну, і Росія поки що не має достатньої кількості людей і техніки для її ведення. Ми повинні зупинити український контрнаступ і зірвати спроби Заходу перемогти нас, отримавши військову перевагу», - сказав російський політолог з тісними зв'язками в Кремлі Сєргєй Марков.

Російські війська не продемонстрували здатності зробити це з перших тижнів вторгнення, захопивши за останні шість місяців лише одне невелике місто ціною величезних втрат. Українські війська, навпаки, постійно дивують союзників і аналітиків своїми успіхами у витісненні загарбників.

Впевненість Путіна у здатності його армії здобути перемогу, навіть ціною величезних жертв і руйнувань, відображає неправильне розуміння зобов'язань Заходу зупинити його агресію, визнають деякі інсайдери. США та їхні союзники постійно нарощують постачання Україні зброї до категорій, які колись вважалися забороненими.

Проте американські та європейські військові побоюються, що війна незабаром може перетворитися на артилерійську битву в стилі Першої світової з майже безперервним боєм на лінії фронту, що може зіграти на користь Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.

В дипломатичному плані РФ намагається здобути прихильників серед «незахідних країн», закликаючи до переговорів про припинення вогню. Навіть люди, близькі до Кремля, визнають, що наразі це безнадійно, зважаючи на вимогу України про те, щоб Росія вивела свої війська як умову будь-якої угоди.

Мінімум, на що погодиться Кремль, - це тимчасове перемир'я, яке залишило б під контролем Росії територію, яку зараз утримують її війська, щоб виграти час для відновлення своїх сил. Хоча це і не відповідає кордонам регіонів України, які Путін незаконно анексував у вересні, це все одно залишило б Росії велику смугу землі, що з'єднує території, які вона окупувала до повномасштабного вторгнення. Така ідея не сприймається Києвом та його союзниками.

Російські політологи вже говорять про можливість затяжної війни.

«Якщо нічого не зміниться, нас чекає війна на виснаження на кшталт Першої світової, яка може тривати довго, оскільки обидві сторони вважають, що час на їхньому боці. Путін впевнений, що або Захід, або Україна втомляться», - сказав голова заснованої Кремлем Російської ради з міжнародних справ Андрєй Кортунов.

Він очікує, що поразка на виборах у 2024 році президента США Джо Байдена, який очолював коаліцію на підтримку України, може призвести до «більшої гнучкості» в цьому питанні у Вашингтоні.

Хоча нова хвиля санкційного тиску, зокрема, обмеження цін на експорт російської нафти, скоротила доходи Кремля, вона поки що не вплинула на здатність Путіна фінансувати війну. Росія все ще має доступ до мільярдних резервів у юанях, на які не впливають санкції Заходу, і які, за оцінками економістів, можуть допомогти покрити дефіцит бюджету протягом 2-3 років.

Серед союзників України також зростають побоювання, що війна затягнеться на роки.