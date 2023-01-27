Моравецький розповів, що сумарно Польща готова відправити в Україну 74 танки: PT-91 Twardy та Leopard 2

Польща зараз робить все можливе, аби якнайбільше країн долучилися до так званої "танкової коаліції", інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава готова відправити Україні 60 танків PT-91 - це модернізована версія Т-72, а також 14 Leopard 2. Про це він заявив під час інтерв'ю CTV News.

"Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – ред.) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2", - повідомив прем’єр Польщі.

Наразі для України є важливими саме сучасні танки, наголошує Моравецький. У РФ таких може бути від кількох до 15-ти тисяч.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - наголосив польський прем’єр.

Він додав, що Польща зараз робить все можливе, аби якнайбільше країн долучилися до так званої "танкової коаліції".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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