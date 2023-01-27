ISW про сварку Прігожина та Гіркіна: у РФ націоналістичні групи борються за вплив

Конфлікт, що стався між російським націоналістом Ігорєм Гіркіним і засновником приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгєнієм Прігожиним, ймовірно, оголює нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у РФ . Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня.

Експерти пишуть, що сторони обмінювалися взаємними звинуваченнями. Гіркін звинуватив групу "Вагнера" в тому, що, незважаючи на війну в Україні, велика кількість сил ЧВК досі залишається в Африці. Він також розкритикував інтерв'ю неназваного командира "Вагнера", в якому той заявив, що Гіркіна "вигнали з Донбасу у 2014 році". Гіркін назвав це інтерв'ю спробою його анонімно дискредитувати.

Прігожин, у свою чергу, саркастично запропонував Гіркіну приєднатися до одного із штурмових загонів "Вагнера" в окупованій Луганській області. Останній заявив, що розгляне це запрошення, якщо його буде зроблено особисто, а не в публічному полі.