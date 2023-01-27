США готові постачати Україні Abrams стільки, скільки потрібно – Пентагон

У Міноборони США пояснили, що ніхто не знає термінів завершення війни, тому танки Києву направлятимуть у разі потреби, інформує ZN.ua.

США готові постачати Україні Abrams стільки, скільки потрібно – Пентагон
© U.S. Army/ flickr

США готові у довгостроковій перспективі забезпечувати Україну танками Abrams та іншим озброєнням. Про це під час брифінгу заявила речник Міноборони США Сабріна Сінгх.

На уточнююче питання журналістів про те, що мають на увазі під "довгостроковими перспективами", Сінгх заявила, що вони полягають у тому, що ніхто не знає термінів завершення війни.

"Вона (війна, – ред.) може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін прийме таке рішення. Але не схоже, що він збирається приймати таке рішення. Тож ця робота може тривати до кінця року. Вона може тривати багато років. Тому надання цих Abrams через пакет USAID демонструє довгострокову відданість Україні", – заявила Сінгх.


Богдан Затула, ZN.ua





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