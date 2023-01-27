Rheinmetall крім танків Leopard передасть велику кількість снарядів - Tagesschau

Компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків "Леопард", які Німеччина та інші країни надсилатимуть Україні, пише німецьке видання Tagesschau.

«Rheinmetall готовий і значно збільшив свої потужності боєприпасів — особливо в секторі великого калібру — як запобіжний захід», — пояснили в компанії з Дюссельдорфа газеті «Rheinische Post».

"Ми інвестували значні кошти в це і продовжуватимемо це робити, будуючи нові виробничі потужності та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини, включно з боєприпасами, які їм потрібні".

Завдяки збільшеним потужностям група здатна задовольнити передбачуване зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил інших «Леопардів».