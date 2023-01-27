У США не виключають можливість пом’якшення санкцій проти росіян за певних умов

Для цього РФ має проявити готовність до серйозних переговорів, інформує ZN.ua.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що її країна могла б розглянути часткове зняття санкцій з окремих російських діячів, зокрема членів Державної думи РФ, з метою посилення дипломатичних зв’язків, якщо держава-агресор вирішить вивести війська з України та вести серйозні переговори щодо закінчення війни проти неї. Про це вона заявила на слуханні в Сенаті.

"У контексті російського рішення вести серйозні переговори, вивести свої сили з України та повернути територію я б, безумовно, підтримала, і я вважаю, що секретар Блінкен також підтримав би (пом’якшення санкцій проти РФ – ред.)" – сказала Нуланд.

Вона нагадала, що всі члени Держдуми, щодо яких наразі застосовані обмежувальні заходи Сполучених Штатів Америки, підтримують війну Росії проти України та анексію Кримського півострову.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Іранські безпілотники в Росії вичерпуються, але росіяни просять Іран продати ще – ISWІранські безпілотники в Росії вичерпуються, але росіяни просять Іран продати ще – ISW
Угорщина планує накласти вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ — ОрбанУгорщина планує накласти вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ — Орбан
Путін планує новий наступ проти України і готується до тривалої війни, попри втрати — BloombergПутін планує новий наступ проти України і готується до тривалої війни, попри втрати — Bloomberg
Росіяни масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях – МалярРосіяни масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях – Маляр
Надана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експертНадана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експерт
Підполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затрималиПідполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затримали
Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осібМобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб
Росіяни вербують українських в’язнів для участі у війні на боці РФ – ГенштабРосіяни вербують українських в’язнів для участі у війні на боці РФ – Генштаб
Росія має відповідати: Велика палата ЄСПЛ винесла рішення за позовами України та Нідерландів проти РФРосія має відповідати: Велика палата ЄСПЛ винесла рішення за позовами України та Нідерландів проти РФ
Мер Мелітополя: росіяни брешуть про свої "успіхи", щоб приховати серйозні втратиМер Мелітополя: росіяни брешуть про свої "успіхи", щоб приховати серйозні втрати
Последние новости
Подгружаем последние новости