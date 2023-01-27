У США не виключають можливість пом’якшення санкцій проти росіян за певних умов
Для цього РФ має проявити готовність до серйозних переговорів, інформує
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що її країна могла б розглянути часткове зняття санкцій з окремих російських діячів, зокрема членів Державної думи РФ, з метою посилення дипломатичних зв’язків, якщо держава-агресор вирішить вивести війська з України та вести серйозні переговори щодо закінчення війни проти неї. Про це вона заявила на
"У контексті російського рішення вести серйозні переговори, вивести свої сили з України та повернути територію я б, безумовно, підтримала, і я вважаю, що секретар Блінкен також підтримав би (пом’якшення санкцій проти РФ – ред.)" – сказала Нуланд.
Вона нагадала, що всі члени Держдуми, щодо яких наразі застосовані обмежувальні заходи Сполучених Штатів Америки, підтримують війну Росії проти України та анексію Кримського півострову.