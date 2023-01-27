У США не виключають можливість пом’якшення санкцій проти росіян за певних умов

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що її країна могла б розглянути часткове зняття санкцій з окремих російських діячів, зокрема членів Державної думи РФ , з метою посилення дипломатичних зв’язків, якщо держава-агресор вирішить вивести війська з України та вести серйозні переговори щодо закінчення війни проти неї. Про це вона заявила на слуханні в Сенаті.

"У контексті російського рішення вести серйозні переговори, вивести свої сили з України та повернути територію я б, безумовно, підтримала, і я вважаю, що секретар Блінкен також підтримав би (пом’якшення санкцій проти РФ – ред.)" – сказала Нуланд.

Вона нагадала, що всі члени Держдуми, щодо яких наразі застосовані обмежувальні заходи Сполучених Штатів Америки, підтримують війну Росії проти України та анексію Кримського півострову.