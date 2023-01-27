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2023-01-27
США оголосили ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією
Таке рішення забороняє всім американським компаніям співпрацювати з "вагнерівцями", інформує
© РИА Новости
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США додало ПВК "Вагнера" в список транснаціональних злочинних організацій. Окрім цього, на пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб накладено санкції. Про це повідомляє
Після оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією відбудеться замороження всіх можливих американських активів організації. Також вступить в дію заборона фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.
Віталій Кононученко, ZN.ua