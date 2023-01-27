США оголосили ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США додало ПВК "Вагнера" в список транснаціональних злочинних організацій. Окрім цього, на пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб накладено санкції. Про це повідомляє міністерство фінансів США .

Після оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією відбудеться замороження всіх можливих американських активів організації. Також вступить в дію заборона фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.