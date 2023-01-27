США оголосили ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією

Таке рішення забороняє всім американським компаніям співпрацювати з "вагнерівцями", інформує ZN.ua.

США оголосили ПВК
© РИА Новости

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США додало ПВК "Вагнера" в список транснаціональних злочинних організацій. Окрім цього, на пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб накладено санкції. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Після оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією відбудеться замороження всіх можливих американських активів організації. Також вступить в дію заборона фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Суддю Вищого адміністративного суду оголосили в розшук через недостовірні дані в деклараціїСуддю Вищого адміністративного суду оголосили в розшук через недостовірні дані в декларації
В Україні оголосили підозру голові Центробанку РФ НабіуллінійВ Україні оголосили підозру голові Центробанку РФ Набіулліній
ФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВАФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВА
Затриманим під час звільнення Харківщини 19 військовим РФ оголосили про підозруЗатриманим під час звільнення Харківщини 19 військовим РФ оголосили про підозру
Politico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацієюPolitico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією
Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – ФедоровОкупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров
НАБУ та САП оголосили екс-керівника Нацбанку Шевченка вже у міжнародний розшукНАБУ та САП оголосили екс-керівника Нацбанку Шевченка вже у міжнародний розшук
Доньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на РосіюДоньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на Росію
ЄС обговорює питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацієюЄС обговорює питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією
Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»
Последние новости
Подгружаем последние новости