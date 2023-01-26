МОК ігнорує військові злочини Росії – Кулеба

Глава МЗС закликав спортсменів відреагувати на ситуацію з поверненням росіян та білорусів до міжнародного спорту, інформує ZN.ua.

МОК ігнорує військові злочини Росії – Кулеба
Кулеба закликав світ спорту відреагувати на дії МОК
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про необхідність повернути росіян та білорусів до міжнародного спорту.

"МОК ігнорує військові злочини Росії, стверджуючи, що "жодному спортсмену не можна заважати брати участь у змаганнях лише через його паспорт", тоді як Росія продовжує вбивати українських спортсменів через їх паспорти. Закликаю всіх представників спорту заявити про свою позицію", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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