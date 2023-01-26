МОК ігнорує військові злочини Росії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про необхідність повернути росіян та білорусів до міжнародного спорту.

"МОК ігнорує військові злочини Росії, стверджуючи, що "жодному спортсмену не можна заважати брати участь у змаганнях лише через його паспорт", тоді як Росія продовжує вбивати українських спортсменів через їх паспорти. Закликаю всіх представників спорту заявити про свою позицію", - написав Кулеба у Twitter .