В Німеччині затримали ще одного російського шпигуна
Йдеться про можливого спільника шпигуна РФ із Федеральної розвідувальної служби Німеччини, інформує
В Німеччині затримали ще одного потенційного російського шпигуна. Про це повідомляє
Громадянина Німеччини, який прилетів із США, Артура Є. затримали 22 січня в аеропорту Мюнхена співробітники Федерального відомства у кримінальних справах після перетину кордону.
За даними Федеральної прокуратури в Карлсруе, він виконував функцію кур'єра і перевозив секретні дані від співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) в РФ.
Щодо нього було видано ордер на арешт за підозрою у співучасті у державній зраді.
За даними прокуратури, у 2022 році підозрюваний передав розвідслужбі РФ інформацію, отриману від співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Сам Артур Є. не є співробітником розвідки.
Розслідування проводиться у тісній співпраці з розвідкою Німеччини, а також із Федеральним бюро розслідувань США.
Це вже другий арешт у справі про потенційне шпигунство на користь РФ співробітника німецької розвідки Карстена Л., якого у грудні затримали за підозрою у державній зраді, зокрема у шпигунстві. За даними слідства, він міг передавати Москві секретну інформацію щодо ситуації в Україні.
За даними Генпрокуратури Німеччини, в 2022 році Карстен Л. передав РФ інформацію, що стосується державної таємниці.