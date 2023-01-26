В Німеччині затримали ще одного російського шпигуна

В Німеччині затримали ще одного потенційного російського шпигуна. Про це повідомляє DW .

Громадянина Німеччини, який прилетів із США , Артура Є. затримали 22 січня в аеропорту Мюнхена співробітники Федерального відомства у кримінальних справах після перетину кордону.

За даними Федеральної прокуратури в Карлсруе, він виконував функцію кур'єра і перевозив секретні дані від співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) в РФ .

Щодо нього було видано ордер на арешт за підозрою у співучасті у державній зраді.

За даними прокуратури, у 2022 році підозрюваний передав розвідслужбі РФ інформацію, отриману від співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Сам Артур Є. не є співробітником розвідки.

Розслідування проводиться у тісній співпраці з розвідкою Німеччини, а також із Федеральним бюро розслідувань США .

Це вже другий арешт у справі про потенційне шпигунство на користь РФ співробітника німецької розвідки Карстена Л., якого у грудні затримали за підозрою у державній зраді, зокрема у шпигунстві. За даними слідства, він міг передавати Москві секретну інформацію щодо ситуації в Україні.