Внаслідок російських ударів 26 січня загинули 11 людей – ДСНС

Внаслідок ракетних і дронових ударів, яких завдали російські окупанти по території України протягом четверга, 26 січня, загинули 11 людей. Ще стільки ж отримали поранення, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий у ефірі телемарафону .

Він також уточнив, що протягом доби було зафіксовано влучання військ РФ у 11 областях нашої держави.