Внаслідок російських ударів 26 січня загинули 11 людей – ДСНС

Влучання ворога були зафіксовані в 11 регіонах.

Внаслідок російських ударів 26 січня загинули 11 людей – ДСНС
Фото ілюстративне
© Верховна Рада України

Внаслідок ракетних і дронових ударів, яких завдали російські окупанти по території України протягом четверга, 26 січня, загинули 11 людей. Ще стільки ж отримали поранення, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий у ефірі телемарафону.

Він також уточнив, що протягом доби було зафіксовано влучання військ РФ у 11 областях нашої держави.

"Сьогодні внаслідок терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами, було в нас ураження в 11 областях. Всього виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 осіб і, на жаль, загинули 11 теж осіб. Це інформація станом на 15:00", – заявив Хорунжий.


Максим Царук, ZN.ua





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