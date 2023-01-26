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2023-01-26
Ранкова ракетна атака на Україну: скільки ракет прилетіло і скільки збили
Статистика від головнокомандувача ЗСУ.
© Офіс президента
Вранці 26 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Про кількість запущених та збитих ракет
Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
Анастасія Дейна, ZN.ua