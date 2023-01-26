Ранкова ракетна атака на Україну: скільки ракет прилетіло і скільки збили

Вранці 26 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Про кількість запущених та збитих ракет розказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.