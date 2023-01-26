Шістьом “правоохоронцям” у Запорізькій області, які перейшли на бік РФ, оголошено про підозру

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді одразу шістьом українським правоохоронцям із Запорізької області, які перейшли на бік окупантів, повідомляється на сайті ДБР.

Встановлено, що підозрювані допомогли окупантам створити фейкові правоохоронні органи під назвою «Народна милиция г. Каменка-Днепровская» та «Народная милиция пгт. Михайловка».

«За вказівками загарбників підозрювані патрулюють вулиці селищ та виходять на чергування – вдають роботу правоохоронного органу. Також постійно агітують своїх колишніх колег та інших жителів області не чинити опір та співпрацювати з загарбником», - розповідають в ДБР.

Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.