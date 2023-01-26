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2023-01-26
Шістьом “правоохоронцям” у Запорізькій області, які перейшли на бік РФ, оголошено про підозру
Їм загрожує довічне ув’язнення.
© Depositphotos/hurricanehank
Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді одразу шістьом українським правоохоронцям із Запорізької області, які перейшли на бік окупантів,
Встановлено, що підозрювані допомогли окупантам створити фейкові правоохоронні органи під назвою «Народна милиция г. Каменка-Днепровская» та «Народная милиция пгт. Михайловка».
«За вказівками загарбників підозрювані патрулюють вулиці селищ та виходять на чергування – вдають роботу правоохоронного органу. Також постійно агітують своїх колишніх колег та інших жителів області не чинити опір та співпрацювати з загарбником», - розповідають в ДБР.
Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.
Анастасія Дейна, ZN.ua