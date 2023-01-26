Блащак: Польща була, є і буде двигуном підтримки України, а Німеччина – гальмом

Водночас він припустив, що позиція ФРН з часом змінюється на користь України, інформує ZN.ua.

Блащак: Польща була, є і буде двигуном підтримки України, а Німеччина – гальмом
© Міністерство оборони Польщі / Facebook

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі польського радіо заявив, що Варшава буде рушійною силою у питанні розширення коаліції країн, які готові надати Україні танки Leopard.

Як зазначив глава польського Міноборони, в середу він провів переговори з колегами із США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом на тему створення широкої коаліції країн для передачі танків Україні.

Блащак підкреслив, що в Європі є дві тисячі танків Leopard 2, і "формування коаліції триває дуже складно".

Він нагадав, що позиція Берліна щодо передачі озброєння Україні потрохи змінюється, хоча це не відбувається так швидко, як би хотілося.

Міністр сказав, що з Пісторіусом він обговорив, яким чином швидше створити міжнародну коаліцію для передачі танків Україні.

"Я продовжуватиму заохочувати та переконувати наших партнерів по коаліції, з якими ми нещодавно говорили в Рамштайні, щодо створення цієї коаліції, зокрема міністра Пісторіуса. Ми розраховуємо, що ця концепція буде реалізована якнайшвидше", – наголосив польський міністр.

Блащак пообіцяв, що Варшава зберігатиме "високу динаміку" у процесі передачі танків.

"Польща була, є і буде двигуном підтримки України, а Німеччина – гальмом. Можливо, це гальмо трохи послабили вчора", – наголосив міністр оборони Польщі.

Він додав, що Путін не приховує своїх планів, і якщо він переможе в Україні, то піде далі. Отже, Польща робитиме все можливе, щоб не допустити "створення цієї російської імперії".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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