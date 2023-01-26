Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб

Мобілізація в Україні продовжується, і її темпи набирають обертів. Повістки вручають всім чоловікам у віці від 18 до 60 років. Також повістки отримують зняті з військового обліку особи. Чи законно це, розповів юрист-волонтер гарячої лінії АПУ Владислав Зайцев.

Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб

В українському законодавстві є два поняття: зняття та виключення з військового обліку.

За словами юриста, можливість призову на військову службу знятих та виключених із військового обліку громадян регулюється по-різному.

Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. У разі вручення повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутності факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія.

Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб

Юрист зазначає, що після вручення повістки людина має прийти до ТЦК та СП у встановлений час та дату. За неявку до військкомату загрожує відповідальність.

Зняті з військового обліку громадяни можуть бути призвані на службу у воєнний час за умови проходження медкомісії.

Щодо виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію відстрочки. Але до них є інші вимоги. Наприклад, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку ВВК про непридатність до військової служби з винятком військового обліку, його наступна мобілізація виключається. Однак якщо виключення з обліку внаслідок непридатності до служби сталося до війни, його можуть викликати на ВВК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.

Встановлення внаслідок проходження ВВК обмеженої придатності до служби може спричинити наступний призов на військову службу.

Повістки часто вручають для актуалізації даних громадян України. Так, за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу, але це не гарантовано.

Раніше повідомлялося, які обставини дають право військовим змінити місце служби.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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