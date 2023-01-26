У Європі розмірковують про передачу Києву сучасних винищувачів – Politico
Основну підтримку ідеї відправки до України винищувачів, за інформацією журналістів, надають балтійські країни, інформує
Керівництво України ініціювало обговорення передачі Києву сучасних винищувачів західного виробництва, яке може стати наступним кроком у допомозі після танків. Про це
За словами дипломата, у питанні військової допомоги Україні "наступним природним кроком будуть винищувачі".
Журналісти пишуть, що основну підтримку ідеї передати Києву винищувачі мають балтійські країни-учасниці НАТО. У той же час найбільші європейські країни, за даними Politico, побоюються, що передача винищувачів спричинить "черговий виток ескалації", а тому виступають проти такого кроку.
За словами співрозмовника видання, хоча говорити про рішення передавати винищувачі ще зарано, активне обговорення цієї ідеї може стартувати вже за два-три тижні.
Нагадаємо, що американські сенатори з обох партій закликали президента США Джо Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMS. На їх думку, поєднання цих видів озброєнь допоможе протистояти російському наступу.