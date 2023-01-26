Виробник F-16 обіцяє забезпечити літаками країни, які поділяться ними з Україною

Lockheed Martin нарощує виробництво винищувачів.

Виробник F-16 обіцяє забезпечити літаками країни, які поділяться ними з Україною

Компанія-виробник літаків F-16 Lockheed Martin готова постачати свої винищувачі європейським країнам, які передаватимуть їх Україні, повідомляє FT.

Операційний директор компанії Френк Сент-Джон в контексті дискусії щодо передачі Україні союзниками винищувачів для захисту ї повітряного простору наголосив, що Lockheed має намір збільшити виробництво F-16 до рівня забезпечення ними «будь-яких країн, котрі вирішать передати їх третім сторонам, щоб допомогти із завершенням поточного конфлікту».

Білий дім відхилив заклики України щодо передачі Києву сучасних винищувачів, зокрема і F-16, через побоювання, що вони можуть бути використані для ударів по території Росії.

Для того, аби Україна могла отримати літаки від союзників, уряд США повинен схвалити їх реекспорт, що потребує передусім політичної підтримки з боку адміністрації Байдена, інформує ZN.ua.

«Разом з нашими міжнародними союзниками та партнерами ми постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб і запитів. На даний момент ми нічого не можемо повідомити щодо F-16», — сказав представник Міноборони США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також виключив відправку літаків в Україну.

«Я раніше дав чітко зрозуміти, що ми не будемо надсилати бойові літаки, і я повторю це знову», — сказав він у середу.

У Європі вважають, що реекспорт країнами-членами ЄС F-16 безпосередньо в Україну може бути розглянутий.

Зокрема, американські літаки можуть бути відправлені західними державами до колишніх країн Варшавського договору, а вони, у свою чергу, передадуть Києву винищувачі радянського виробництва.

На початку війни Варшава запропонувала надіслати українським ВПС свої винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, натомість США мали передати Польщі F-16. Однак у березні Вашингтон відмовився від цієї ідеї, визнавши її «занадто ескалаційною».

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра заявив минулого тижня, що Нідерланди розглянуть будь-які запити про відправку F-16. Країна має близько 40 F-16 і перебуває у процесі поступової заміни їх на більш сучасні F-35. Крім Нідерландів, на F-16 літають сім інших європейських країн НАТО, включаючи Польщу, Норвегію та Румунію.

Декілька систем озброєння Lockheed вже відіграють ключову роль на українському полі бою. Йдеться, зокрема, про високомобільну артилерійську ракетну систему Himars, РСЗВ Gmlrs, ракети Javelin і нещодавно надану системою протиракетної оборони Patriot.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав союзників під час наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» обговорити постачання Україні винищувачів та далекобійних ракет.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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