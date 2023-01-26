У Франції розповіли, коли хочуть передати Україні перші "колісні танки" AMX-10RC

Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC – "легких колісних танків" – уже на початку лютого. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у ефірі France 5 .

"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", – заявив міністр.

Як і напередодні, Лекорню не уточнив, скільки саме танків його держава планує надати Україні з міркувань безпеки. За його словами, розкриття інформації про терміни доставки і кількість може призвести до того, що РФ спробує завдати ударів по логістичних ланцюжках.

Нагадаємо, що AMX-10RC – це французька бойова броньована машина, створена для розвідувальних цілей. Її називають колісним винищувачем танків чи "легким танком".