Росія ліквідувала Московську Гельсінську групу

У середу Мосміськсуд ухвалив ліквідувати Московську Гельсінську групу (МГГ), яка є найстарішою правозахисною організацією в Росії.

19 грудня минулого року Мін'юст Росії подав клопотання про ліквідацію МГГ. Він звинуватив МГГ, яка має статус «регіональної організації», у тому, що у 2019-20 роках вона здійснювала свої проекти поза вказаною зоною діяльності, тобто за межами Москви. Була поставлена ??під сумнів законність численних дій МГГ, у тому числі спостереження активістами Групи за судовими процесами в регіонах РФ та звернення МГГ до регіональних органів влади.

Як наголошує «Нова газета.Європа», рішення суду винесено лише за одне засідання. Приводом для втручання Мін'юсту стали результати позапланової перевірки МГГ, проведеної минулого року на запит прокуратури.

Глава дипломатії ЄС розкритикував Росію за ліквідацію Московської Гельсінської групи. Жозеп Боррель написав у Twitter , що це чергова атака на права людини у Росії.