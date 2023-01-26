Росія ліквідувала Московську Гельсінську групу

Глава дипломатії ЄС назвав цей крок атакою на права людини, інформує ZN.ua.

Росія ліквідувала Московську Гельсінську групу

У середу Мосміськсуд ухвалив ліквідувати Московську Гельсінську групу (МГГ), яка є найстарішою правозахисною організацією в Росії.

19 грудня минулого року Мін'юст Росії подав клопотання про ліквідацію МГГ. Він звинуватив МГГ, яка має статус «регіональної організації», у тому, що у 2019-20 роках вона здійснювала свої проекти поза вказаною зоною діяльності, тобто за межами Москви. Була поставлена ??під сумнів законність численних дій МГГ, у тому числі спостереження активістами Групи за судовими процесами в регіонах РФ та звернення МГГ до регіональних органів влади.

Як наголошує «Нова газета.Європа», рішення суду винесено лише за одне засідання. Приводом для втручання Мін'юсту стали результати позапланової перевірки МГГ, проведеної минулого року на запит прокуратури.

Глава дипломатії ЄС розкритикував Росію за ліквідацію Московської Гельсінської групи. Жозеп Боррель написав у Twitter, що це чергова атака на права людини у Росії.

Вирішення до shut down #MoscowHelsinkiGroup is yet another attack на людях

The Kremlin є розширенням його агресії в Україні в політичну резолюцію вдома, silencing #humanrightsdefenders, спричиняючи громадську соціуму і Voices rejecting authoritarianism & war.

- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 25, 2023

Московську Гельсінську групу було створено 1976 року з ініціативи дисидентів, які об'єдналися навколо Андрія Сахарова. Серед її засновників була Людмила Алексєєва, друкарка першого в СРСР опозиційного інформаційного бюлетеня «Хроніка поточних подій» (1968-72). Її неодноразово затримували та допитували за її діяльність.

1977 року під загрозою арешту Алексєєва була змушена емігрувати - поїхала до США, де документувала діяльність дисидентських гуртків. Після розпаду СРСР, у 1993 році, повернулася до Росії, а через три роки очолила Московську Гельсінську групу. Вона керувала нею до 2018 року.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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