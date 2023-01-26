Залужний висловився про скандал із закупівлями їжі в Міноборони: "Не тільки шкодить справі, а й..."

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.

Про це він заявив у Facebook.

Він наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.

За словами Залужного, з початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, незважаючи на це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням, належної якості та в достатній кількості.

Рєзніков, харчування ЗСУ

Головнокомандувач підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції", тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - зазначив Залужний.

залужный


Алексей Ионов, politeka.net





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