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2023-01-25
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Глава МЗС зазначив, що танкову коаліцію сформовано.
© Deutsche Welle
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає інших партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, надати їх Україні якнайбільше.
"Танкову коаліцію сформовано. Усі, хто сумнівався, що це будь-коли відбудеться, тепер бачать: для України та партнерів немає нічого неможливого. Закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якнайбільше. Вони зараз вільні", - зазначив Кулеба в
Анна Конюченко, ZN.ua