Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції

Глава МЗС зазначив, що танкову коаліцію сформовано.

Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
© Deutsche Welle

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає інших партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, надати їх Україні якнайбільше.

"Танкову коаліцію сформовано. Усі, хто сумнівався, що це будь-коли відбудеться, тепер бачать: для України та партнерів немає нічого неможливого. Закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якнайбільше. Вони зараз вільні", - зазначив Кулеба в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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