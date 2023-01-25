На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з окупованих територій України – ОВА

В ОВА також зазначили, що ворог вже багато разів намагався спростувати факт примусової мобілізації на Луганщині, але в нього нічого не виходить, інформує ZN.ua.

На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з окупованих територій України – ОВА
© Радио Свобода

Окупанти на території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

«На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти неодноразово намагалися спростувати факт проведення примусової мобілізації на Луганщині. При цьому, як зазначили в ОВА, загарбники самі повідомляють, що на фронті залишається багато викладачів ВНЗ, 17 з яких мають наукові ступені кандидатів і докторів наук.





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