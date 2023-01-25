Колумбія вирішила залишитися нейтральною в питанні російсько-української війни: зброї не буде

Президент Колумбії Густаво Петро, попри прохання США , відмовився допомагати Києву озброєнням. Про це пише 360 news.

Свою позицію він аргументував тим, що конституція Колумбії "передбачає мир". Тож, країна не буде відправляти нам зброю.

"В останні роки Колумбія купувала російську військову техніку, вертольоти і т. д. для своїх цілей всередині країни. Для своїх цілей усередині країни цей матеріал є, є проблеми з обслуговуванням, тому допомога зараз неможлива", — сказав він.