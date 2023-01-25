Загарбники припинили виплачувати соціальну допомогу на окупованих територіях півдня — ЦНС

Російські загарбники припинили соцвиплати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, залишивши людей без грошей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни пояснюють це «нестачею рублів». Окупанти пообіцяли «виправити ситуацію», але не повідомляють про терміни.

Зокрема, за даними ЦНС, соціальних виплат немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку. При цьому виплати з боку України прийшли вчасно.

Однак росіяни наразі намагаються заборонити обіг гривні. Для цього загарбники влаштовують рейди, щоб не давати можливості людям придбати щось за гривню.

«Таким чином виходить ситуація, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші й забороняють користуватись гривнею», - заявили в ЦНС.

Наприкінці 2022 року загарбники запустили на тимчасово окупованих територіях «центри зайнятості», але стати на облік там можна лише з паспортом РФ .

«Однак навіть отримавши російську макулатуру, як бачимо, грошей від РФ не дочекаєшся», - додали в Центрі.

ЦНС закликав мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з ворогом та ігнорувати ініціативи загарбників.