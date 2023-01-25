Західні танки для України – це добре, але рішення забарилось – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відреагував на численні повідомлення про те, що Україна нарешті отримає сучасні натівські танки, зокрема британські Challenger, німецькі Leopard та американські Abrams. Проте це рішення варто було ухвалити дещо раніше, сказано у звіті ISW за 24 січня.

«Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України», – відзначають аналітики ISW важливість цього рішення.

Проте вони вважають, що Захід дещо запізнився з ним, через що Україна втратила можливість активного контрнаступу тоді, коли російські війська на Донбасі були максимально ослабленими.

«Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті шляхом повільного переміщення або утримання систем озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій», – зазначають в ISW.