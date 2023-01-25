Пентагон безпрецедентно нарощує виробництво артилерійських боєприпасів для України

Пентагон планує упродовж двох років збільшити виробництво артилерійських 155-міліметрових боєприпасів на 500%, тобто у 6 разів. Обсяги виробництва зростуть до рівня, небаченого з часів Корейської війни. Про це повідомляє видання The New York Times .

Видання повідомляє, що США інвестують мільярди доларів у виробництво боєприпасів аби компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні та створити резерви для майбутніх можливих конфліктів.