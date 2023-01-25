Пентагон безпрецедентно нарощує виробництво артилерійських боєприпасів для України
Обсяги збільшать до рівня часів Корейської війни.
Пентагон планує упродовж двох років збільшити виробництво артилерійських 155-міліметрових боєприпасів на 500%, тобто у 6 разів. Обсяги виробництва зростуть до рівня, небаченого з часів Корейської війни. Про це повідомляє видання
Видання повідомляє, що США інвестують мільярди доларів у виробництво боєприпасів аби компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні та створити резерви для майбутніх можливих конфліктів.
На момент початку повномасштабного вторгнення російської армії до України оборонні заводи США виробляли 14,4 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Але потреба забезпечити Збройні сили України спонукала Пентагон потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, наростивши виробництво до 90 тисяч або навіть більше снарядів на місяць.