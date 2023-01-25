Прикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони Білорус

Україна від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення матиме час для підготовки, заявив в ефірі телемарафону глава Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

"У нас буде як мінімум два тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", - зазначив Дейнеко.

За його словами, ЗСУ відстежують ситуацію в Білорусі. Наразі там не створено жодного наступального угрупування.