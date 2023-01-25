Прикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони Білорус

ЗСУ відстежують ситуацію в Білорусі.

Прикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони Білорус
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Україна від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення матиме час для підготовки, заявив в ефірі телемарафону глава Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

"У нас буде як мінімум два тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", - зазначив Дейнеко.

За його словами, ЗСУ відстежують ситуацію в Білорусі. Наразі там не створено жодного наступального угрупування.


Анна Конюченко, ZN.ua





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