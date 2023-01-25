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2023-01-25
Прикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони Білорус
ЗСУ відстежують ситуацію в Білорусі.
© Міністерство оборони республіки Білорусь
Україна від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення матиме час для підготовки, заявив в
"У нас буде як мінімум два тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", - зазначив Дейнеко.
За його словами, ЗСУ відстежують ситуацію в Білорусі. Наразі там не створено жодного наступального угрупування.
Анна Конюченко, ZN.ua