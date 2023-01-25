«Я там жив»: мер Дніпра назвав трагедію 14 січня особистою

Росіяни зруйнували будинок, в якому Борис Філатов провів дитинство, інформує ZN.ua.

«Я там жив»: мер Дніпра назвав трагедію 14 січня особистою
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У будинку за адресою Набережна Перемоги, 118 у Дніпрі, куди 14 січня влучила російська ракета, жив колись мер міста Борис Філатов. Про це він розказав у інтерв’ю Тетяні Безрук, опублікованому в матеріалі під назвою «Дніпро. “Велика діра” у серці».

«Це кошмар. Це жах. Я добре знаю цей будинок, я там жив, за три будинки від нього живе моя сестра. Ясно, що я міський голова всього міста. Але Перемога - це мій рідний житловий масив. Я на ньому обирався до парламенту. Тоді кращий результат був лише у Балоги та Фіми Звягільського», - розповідає Філатов.

«Магазин, який був на першому поверсі - колишня кулінарія, я ходив туди в дитинстві за сосисками», - додає мер.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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