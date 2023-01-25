Столтенберг заявив про можливість збільшення видатків на оборону країн НАТО

Він наголосив, що країни Альянсу повинні дбати про збереження свого рівня обороноздатності на тлі підтримки України, інформує ZN.ua.

Столтенберг заявив про можливість збільшення видатків на оборону країн НАТО
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову попередив про ризик того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн Альянсу. Він не виключає збільшення оборонного бюджету. Про це повідомляє DW.

«Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь та боєприпасів НАТО», - зазначив він.

За його словами, ця підтримка, безумовно, правильний крок і вона необхідна Україні. Але країни НАТО також повинні поповнити власні запаси як для гарантування своєї безпеки, так і для надання Києву нової допомоги.

Саме тому, на думку Столтенберга, незабаром можливе ухвалення рішень щодо підвищення бюджетних видатків країн Альянсу на оборону.

У 2014 році союзники по НАТО встановили мету, яка передбачала, що протягом десяти років витрати на оборонний бюджет мають скласти два відсотки від ВВП країн Альянсу. На думку Столтенберга, цю мету тепер потрібно переглянути.

Він також наголосив, що країни НАТО повинні не лише підтримувати Київ постачанням озброєння, а також дбати про те, щоб ця зброя справно функціонувала. За його словами, це передбачає, зокрема, надання достатньої кількості запчастин, створення ремонтної бази, а також навчання українських військових.

Крім того, Столтенберг вкотре вказав на збереження загрози з боку РФ.

«Ніщо не вказує на те, що президент РФ Владімір Путін відмовився від своєї мети захопити Україну», - наголосив генсек НАТО.

За його словами, навпаки, глава Кремля хоче провести нову мобілізацію, а також активно веде переговори з авторитарними режимами Ірану та Північної Кореї про постачання зброї. На думку Столтенберга, Путін готовий принести в жертву десятки тисяч російських солдатів на війні проти України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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