В ГУР спрогнозували, де очікувати зосередження нових наступальних зусиль військ РФ

Україна готується до весни, очікуючи російського наступу, потенційно спрямованого на завершення захоплення Луганської та Донецької областей — мети, поставленої президентом РФ Владіміром Путіним. Про це пише CNN , посилаючись на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

«Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, оскільки вона не досягла своєї головної мети - повної окупації Донецької та Луганської областей, і саме на цих територіях ми передбачаємо зосередження основних наступальних зусиль Російської Федерації» - заявив Скібіцький.

Він також очікує можливого перегрупування російських військ.

«Ми бачимо, що війська, які проходили навчання в Білорусі, вже тут, на Луганщині. Отже, вони готувалися, вони створювали резерви, і ці резерви включають підрозділи ВДВ», - зазначив Скібіцький.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив у грудні, що Україна очікує російського наступу в будь-який час між кінцем січня і березнем. Залишається відкритим питання, чи може нещодавня перестановка російського військового командування затримати такий наступ.

Скібіцький сказав, що «перекладання всієї відповідальності на Валєрія Герасимова - це, ймовірно, останній шанс [Путіна] виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей», поставлених на початку вторгнення.

«Зараз всі ресурси, всі збройні сили, вся система логістики, вся система виробництва, постачання і обслуговування озброєнь, доступних для військ, знаходяться в його руках», - пояснив Скібіцький.

Але Україна вважає, що російська військова машина все ще недосконала на кількох фронтах, і очікує подальших змін в її ієрархії.

«За нашими оцінками, це не остаточні зміни. У [Путіна] дійсно є проблеми з командуванням, як на вищому рівні, на рівні генералів, так і на нижчому рівні командирів взводів і рот», - заявив Скібіцький.

Скібіцький та інші українські офіційні особи, які спілкувалися з CNN, кажуть, що росіянам також важко виробляти зброю в достатній кількості, особливо танки, бойові машини і артилерійські системи, інформує ZN.ua .

«Ми бачимо мало нового озброєння», - заявив Скібіцький.

Американські та українські офіційні особи повідомили CNN на початку цього місяця, що артилерійський вогонь військ РФ знизився порівняно з найвищими показниками під час війни, подекуди навіть на 75%. За їхніми словами, Росія, можливо, «нормує використання» артилерійських снарядів через низький рівень поставок, або ж це може бути частиною ширшої переоцінки тактики в умовах успішних українських контрнаступів.

Україна також вважає, що найманці «Вагнера», які брали участь у штурмі Соледара, можливо, вже «досягли піку».

«Все, що пов'язано з будь-яким успіхом на донецькій і луганській осі, буде приписуватися збройним силам РФ і Герасимову», - пояснив Скібіцький, додавши, що група найманців олігарха Євгєнія Пригожина, ймовірно, відіграватиме меншу роль через внутрішню боротьбу за владу в Росії.

«Керівництво російських збройних сил намагатиметься всіляко применшити роль і місце Пригожина, щоб він не зміг зміцнити свої позиції в кремлівській ієрархії», - вважає Скібіцький.

Після тижнів, протягом яких увага була прикута до східного міста Бахмут і присутності групи «Вагнера» на фронті, українські чиновники також очікують, що наступний етап війни буде розгортатися на ширшому просторі.

«Вагнер більше не діє наодинці. Туди перекинуті інші резерви, наприклад, повітряно-десантні війська та інші бойові бригади Російської Федерації, тому ми вже не можемо говорити про те, що там діє тільки Вагнер» - пояснив Скібіцький.