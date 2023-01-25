В ГУР спрогнозували, де очікувати зосередження нових наступальних зусиль військ РФ
Росіяни можуть почати новий наступ навесні.
Україна готується до весни, очікуючи російського наступу, потенційно спрямованого на завершення захоплення Луганської та Донецької областей — мети, поставленої президентом РФ Владіміром Путіним. Про це пише
«Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, оскільки вона не досягла своєї головної мети - повної окупації Донецької та Луганської областей, і саме на цих територіях ми передбачаємо зосередження основних наступальних зусиль Російської Федерації» - заявив Скібіцький.
Він також очікує можливого перегрупування російських військ.
«Ми бачимо, що війська, які проходили навчання в Білорусі, вже тут, на Луганщині. Отже, вони готувалися, вони створювали резерви, і ці резерви включають підрозділи ВДВ», - зазначив Скібіцький.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив у грудні, що Україна очікує російського наступу в будь-який час між кінцем січня і березнем. Залишається відкритим питання, чи може нещодавня перестановка російського військового командування затримати такий наступ.
Скібіцький сказав, що «перекладання всієї відповідальності на Валєрія Герасимова - це, ймовірно, останній шанс [Путіна] виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей», поставлених на початку вторгнення.
«Зараз всі ресурси, всі збройні сили, вся система логістики, вся система виробництва, постачання і обслуговування озброєнь, доступних для військ, знаходяться в його руках», - пояснив Скібіцький.
Але Україна вважає, що російська військова машина все ще недосконала на кількох фронтах, і очікує подальших змін в її ієрархії.
«За нашими оцінками, це не остаточні зміни. У [Путіна] дійсно є проблеми з командуванням, як на вищому рівні, на рівні генералів, так і на нижчому рівні командирів взводів і рот», - заявив Скібіцький.
Скібіцький та інші українські офіційні особи, які спілкувалися з CNN, кажуть, що росіянам також важко виробляти зброю в достатній кількості, особливо танки, бойові машини і артилерійські системи, інформує
«Ми бачимо мало нового озброєння», - заявив Скібіцький.
Американські та українські офіційні особи повідомили CNN на початку цього місяця, що артилерійський вогонь військ РФ знизився порівняно з найвищими показниками під час війни, подекуди навіть на 75%. За їхніми словами, Росія, можливо, «нормує використання» артилерійських снарядів через низький рівень поставок, або ж це може бути частиною ширшої переоцінки тактики в умовах успішних українських контрнаступів.
Україна також вважає, що найманці «Вагнера», які брали участь у штурмі Соледара, можливо, вже «досягли піку».
«Все, що пов'язано з будь-яким успіхом на донецькій і луганській осі, буде приписуватися збройним силам РФ і Герасимову», - пояснив Скібіцький, додавши, що група найманців олігарха Євгєнія Пригожина, ймовірно, відіграватиме меншу роль через внутрішню боротьбу за владу в Росії.
«Керівництво російських збройних сил намагатиметься всіляко применшити роль і місце Пригожина, щоб він не зміг зміцнити свої позиції в кремлівській ієрархії», - вважає Скібіцький.
Після тижнів, протягом яких увага була прикута до східного міста Бахмут і присутності групи «Вагнера» на фронті, українські чиновники також очікують, що наступний етап війни буде розгортатися на ширшому просторі.
«Вагнер більше не діє наодинці. Туди перекинуті інші резерви, наприклад, повітряно-десантні війська та інші бойові бригади Російської Федерації, тому ми вже не можемо говорити про те, що там діє тільки Вагнер» - пояснив Скібіцький.