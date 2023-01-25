Б’ємо їх з гарним колективом однодумців, побратимів, вірних друзів, - військовий з позивним «Стоун» про ситуацію на фронті

Б’ємо їх з гарним колективом однодумців, побратимів, вірних друзів, - військовий з позивним «Стоун» про ситуацію на фронті

Військовий з позивним «Стоун» повідомив, що українські військові забезпечені набагато краще, ніж росіяни.

Про це він розповів на каналі «Кон'Юнктура LIBERTY».

«Війна почалася 24 лютого, друга фаза, перша була в 2014 році. Друга почалася активно 24 лютого зранку й для всіх, а 25 я вже вступив у війну. І ось по цей день ми регулярно їздили на Схід, а зараз уже не виїжджаємо звідси, б’ємо тут їх з гарним колективом однодумців, побратимів, вірних друзів, яких знаю багато років», - повідомив військовий.

За словами військового, на війні є кому довіряти, на кого покластися, від кого переймати досвід, і це все впливає на досягнення спільної перемоги. Як наголосив «Стоун», усі військові налаштовані на перемогу, боєприпасів усім вистачає, їжі й усіх інших необхідних речей теж достатньо.

«Ми дуже добре забезпечені, набагато краще, ніж ті орки й ті зеки, які сюди пруть у кольчугах», - заявив військовий.


user, politeka.net





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