РФ не відмовилась від плану захопити всю Україну — Маляр

Заступниця міністра оборони України заявила, що в Росії ще достатньо ресурсів для продовження війни, інформує ZN.ua.

РФ не відмовилась від плану захопити всю Україну — Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Російські окупаційні війська не відмовились від планів захопити всю Україну, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю NV.

"Оскільки це війна ресурсів, то ресурсів у росіян достатньо для того, щоб вести війну. І ключове, що всі повинні зрозуміти: ворог не відмовився від свого основного плану — захопити всю нашу державу. Ми її міцно боронимо, але плани у них такі є", — наголосила Маляр.


Анна Конюченко, ZN.ua





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