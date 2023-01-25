РФ не відмовилась від плану захопити всю Україну — Маляр

Російські окупаційні війська не відмовились від планів захопити всю Україну, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю NV.

"Оскільки це війна ресурсів, то ресурсів у росіян достатньо для того, щоб вести війну. І ключове, що всі повинні зрозуміти: ворог не відмовився від свого основного плану — захопити всю нашу державу. Ми її міцно боронимо, але плани у них такі є", — наголосила Маляр.