Посли ЄС продовжили санкції проти Росії

Посли ЄС продовжили санкції проти Росії
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Посли Європейського Союзу затвердили продовження всіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України ще на пів року, .повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

“Посли ЄС тепер офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС щодо Росії ще на шість місяців”, - написав він, інформує ZN.ua.

Також він зазначив, що незабаром будуть надані пропозиції Європейської комісії щодо нового раунду санкцій проти Білорусі. Їх напрацюють до кінця тижня разом із пропозиціями щодо обмеження цін на дизельне паливо та мазут.


Ірина Знась, ZN.ua





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