Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї є надзвичайно небезпечними – МЗС Австрії

Очільник відомства Александера Шалленберга з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї заявив, що ядерні погрози Росії є неприйнятними і суперечать міжнародному праву. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Австрії.

"Погрози застосування ядерної зброї є надзвичайно небезпечними. Вони є не тільки абсолютно неприйнятними з моральної точки зору, але й також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Альтернативи ядерному роззброєнню немає, адже поки ця страшна зброя існує, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її до того, як вона знищить нас", – зазначив австрійський дипломат.

На цьому тлі в австрійському МЗС нагадали про погрози Росії застосувати ядерну зброю у її загарбницькій війні проти України.

"Тим часом, ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: наприклад, Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає", – додали у міністерстві.