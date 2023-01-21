У Берліні пройшов мітинг за постачання танків Leopard 2 для ЗСУ: фото та відео

Сотні людей вийшли на акції протесту в Берліні після того, як союзники за підсумками засідання "Рамштайну" не домовилися про постачання танків Leopard 2 в Україну.

Про це пише місцеве видання Berliner Zeitung.

Акції протесту розпочалися в Берліні на тлі слів канцлера Олафа Шольца, який заявив, що Німеччина не ухвалила рішення про постачання танків Leopard 2 до України.

У мітингах, як зазначають журналісти, беруть участь місцеві жителі та представники української діаспори, які вимагають від федерального уряду більш серйозної позиції щодо військової допомоги Києву.

"Олаф Шольц, постачання зброї в Україну чи ганьба", - скандували учасники мітингу, інформує Апостроф.

У натовпі можна було побачити прапори України та Німеччини, а також плакати з критикою канцлера ФРН, чия позиція, на думку протестувальників, дозволяє ЗС РФ далі вчиняти воєнні злочини. На одному з банерів журналісти побачили гасло — "Якби Німеччина відправила танки Leopard 2 раніше, трагедії у Дніпрі не було би".

Представники діаспори у спілкуванні з журналістами також зазначили, що намагаються донести до уряду факт, яким злом є президент РФ Володимир Путін і чому Захід має допомогти Україні його зупинити.


Богдан Соловйов, Апостроф





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