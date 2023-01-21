Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, хоча рішення щодо їхнього відправлення Києву ще немає – Рєзніков

Міністр оборони вважає, що Німеччина таки погодиться передати танки, інформує ZN.ua.

Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, хоча рішення щодо їхнього відправлення Києву ще немає – Рєзніков
© 1zoom.ru

Україна домовилася про навчання своїх танкових екіпажів на німецьких танках Leopard 2, хоча формально рішення про їхню відправку Києву ще не прийнято. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив голова Міноборони України Олексій Рєзніков.

"Є прорив – це можливість для країн, які володіють "Леопардами", розпочинати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді далі рухатимемося. Я сподіваюся, що Німеччина в спокійному режимі після проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення про можливу передачу танків", – заявив міністр, додавши, що оптимістично дивиться на можливість такого сценарію.

Рєзніков назвав домовленість про проведення навчань "першим кроком" до надання країні самих танків.


Богдан Затула, ZN.ua





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