Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, хоча рішення щодо їхнього відправлення Києву ще немає – Рєзніков
Міністр оборони вважає, що Німеччина таки погодиться передати танки, інформує
Україна домовилася про навчання своїх танкових екіпажів на німецьких танках Leopard 2, хоча формально рішення про їхню відправку Києву ще не прийнято. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки"
"Є прорив – це можливість для країн, які володіють "Леопардами", розпочинати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді далі рухатимемося. Я сподіваюся, що Німеччина в спокійному режимі після проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення про можливу передачу танків", – заявив міністр, додавши, що оптимістично дивиться на можливість такого сценарію.
Рєзніков назвав домовленість про проведення навчань "першим кроком" до надання країні самих танків.