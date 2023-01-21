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2023-01-21
ЗСУ знешкодили вже понад 120 тисяч військових РФ: Генштаб про втрати ворога на фронті
Також учора оборонці збили п'ять ворожих БПЛА.
Учора ЗСУ ліквідували ще 860 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 120 160 "двохсотих". Про це пише
Загальні втрати ворога станом на 21 січня:
- танків ? 3140 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 6256 (+15) од,
- артилерійських систем – 2135 (+6) од,
- РСЗВ – 443 (+1) од,
- засоби ППО ? 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
- крилаті ракети ? 749 (+0),
- кораблі /катери ? 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
- спеціальна техніка ? 193 (+3).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua