ЗСУ знешкодили вже понад 120 тисяч військових РФ: Генштаб про втрати ворога на фронті

Учора ЗСУ ліквідували ще 860 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 120 160 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ , інформує ZN.ua .

Загальні втрати ворога станом на 21 січня: