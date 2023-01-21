Країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів – Столтенберг

Росія поки що не демонструє готовності завершувати війну, тому Захід має бути готовим до тривалої підтримки України, каже генсек НАТО, інформує ZN.ua.

Країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів – Столтенберг
© NATO

Країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів для швидкого поповнення своїх запасів, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг за результатами зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

Він зазначив, що Альянс тісно співпрацює з промисловістю з цією метою, і що постачання зброї стане ключовою темою під час зустрічі міністрів оборони НАТО в лютому.

Столтенберг звернув увагу на те, що Росія не демонструє жодних ознак підготовки до миру, а навпаки - готується до тривалої війни. Тому необхідно терміново посилити військову підтримку Україні, щоб окуповані території було звільнено.

«Як і більшість воєн, ця, швидше за все, закінчиться за столом переговорів. Але те, що відбувається під час переговорів, безпосередньо пов’язане з тим, що відбувається на полі бою, тому нам потрібно поставити Україні більше зброї зараз», – сказав Столтенберг.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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