Країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів – Столтенберг

Країни НАТО мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів для швидкого поповнення своїх запасів, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг за результатами зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

Він зазначив, що Альянс тісно співпрацює з промисловістю з цією метою, і що постачання зброї стане ключовою темою під час зустрічі міністрів оборони НАТО в лютому.

Столтенберг звернув увагу на те, що Росія не демонструє жодних ознак підготовки до миру, а навпаки - готується до тривалої війни. Тому необхідно терміново посилити військову підтримку Україні, щоб окуповані території було звільнено.

«Як і більшість воєн, ця, швидше за все, закінчиться за столом переговорів. Але те, що відбувається під час переговорів, безпосередньо пов’язане з тим, що відбувається на полі бою, тому нам потрібно поставити Україні більше зброї зараз», – сказав Столтенберг.