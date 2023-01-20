Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN

Міністерство закордонних справ Росії попередило про ескалацію в Україні у разі збільшення поставок західної зброї Києву, йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю, коли партнери НАТО зустрілися в Німеччині, щоб обговорити збільшення допомоги для України, повідомляє CNN.

"Ми розглядаємо все це як відкрите провокаційне підбурювання з боку Заходу та підвищення ставок у конфлікті, що неминуче призведе до зростання кількості жертв та небезпечної ескалації", - йдеться у заяві офіційного представника міністерства Марії Захарової.