Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN

Путін любить лякати ескалацією, і це працює.

Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
© pixabay/juergen-polle

Міністерство закордонних справ Росії попередило про ескалацію в Україні у разі збільшення поставок західної зброї Києву, йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю, коли партнери НАТО зустрілися в Німеччині, щоб обговорити збільшення допомоги для України, повідомляє CNN.

"Ми розглядаємо все це як відкрите провокаційне підбурювання з боку Заходу та підвищення ставок у конфлікті, що неминуче призведе до зростання кількості жертв та небезпечної ескалації", - йдеться у заяві офіційного представника міністерства Марії Захарової.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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