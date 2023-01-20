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2023-01-20
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Путін любить лякати ескалацією, і це працює.
© pixabay/juergen-polle
Міністерство закордонних справ Росії попередило про ескалацію в Україні у разі збільшення поставок західної зброї Києву, йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю, коли партнери НАТО зустрілися в Німеччині, щоб обговорити збільшення допомоги для України,
"Ми розглядаємо все це як відкрите провокаційне підбурювання з боку Заходу та підвищення ставок у конфлікті, що неминуче призведе до зростання кількості жертв та небезпечної ескалації", - йдеться у заяві офіційного представника міністерства Марії Захарової.
Юлія Мельничук, ZN.ua