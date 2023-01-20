Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь

Про плани стало відомо після нової зустрічі щодо підтримки України у форматі "Рамштайн", інформує ZN.ua.

Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь
© Людівін Дедондер / Twitter

За підсумками восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала, що її держава розгляне можливість надання нашим засникам систем протиповітряної оборони та протитанкових засобів. Відповідне питання буде розглянуте під час засідання уряду держави, написала Дедондер у Twitter.

"Я запропоную на наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкового обладнання з наших запасів і в координації з нашою бельгійською оборонною промисловістю", – зазначила вона.


Максим Царук, ZN.ua





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