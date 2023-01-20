Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь

За підсумками восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала, що її держава розгляне можливість надання нашим засникам систем протиповітряної оборони та протитанкових засобів. Відповідне питання буде розглянуте під час засідання уряду держави, написала Дедондер у Twitter .

"Я запропоную на наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкового обладнання з наших запасів і в координації з нашою бельгійською оборонною промисловістю", – зазначила вона.