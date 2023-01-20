ЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від Києва

Очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що уряд готовий розглянути питання постачання Україні винищувачів F-16, якщо Україна дасть відповідний запит. Про це пише Netherlands Posts.

"Хоекстра сказав, що розглядатиме таке прохання з "відкритим розумом", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Міністр також зазначив, що країна готова постачати і звичайне обладнання. Адже, як він нагадав, що РФ вже готується до нового масштабного наступу.

Щодо надання нам танків Leopard 2, то це рішення має бути прийняте в рамках європейської коаліції НАТО, заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.