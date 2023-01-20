Росія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів

Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков переадресував питання про розгортання “Панцирів” до Міністерства оборони, інформує ZN.ua.

Росія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів

Росія посилює протиповітряну оборону навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів

Російська влада розгорнула системи протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників на центр країни, повідомляє Bloomberg.

Місцеві жителі розмістили у соціальних мережах фотографії кранів, що піднімають системи "Панцир" на дахи будинків у центрі Москви, а також захисних споруд, встановлених у західному Підмосков'ї, неподалік офіційної резиденції Путіна.

За словами чиновників, знайомих із ситуацією, розгортання відбулося після того, як минулого місяця атаки безпілотників вразили військові бази в Саратові та Рязані, розташовані приблизно за 500 км від столиці. Вони сказали, що нові системи доповнять протиракетні системи навколо столиці.

Росія звинуватила Україну у нападах на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальності.

Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков переадресував питання про розгортання “Панцирів” до Міністерства оборони.

Влада також розпочала перевірку бомбосховищ по всій Росії після більш ніж трьох десятиліть запустіння після закінчення холодної війни.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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