Росія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів

Росія посилює протиповітряну оборону навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів

Російська влада розгорнула системи протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників на центр країни, повідомляє Bloomberg.

Місцеві жителі розмістили у соціальних мережах фотографії кранів, що піднімають системи "Панцир" на дахи будинків у центрі Москви, а також захисних споруд, встановлених у західному Підмосков'ї, неподалік офіційної резиденції Путіна.

За словами чиновників, знайомих із ситуацією, розгортання відбулося після того, як минулого місяця атаки безпілотників вразили військові бази в Саратові та Рязані, розташовані приблизно за 500 км від столиці. Вони сказали, що нові системи доповнять протиракетні системи навколо столиці.

Росія звинуватила Україну у нападах на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальності.

Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков переадресував питання про розгортання “Панцирів” до Міністерства оборони.

Влада також розпочала перевірку бомбосховищ по всій Росії після більш ніж трьох десятиліть запустіння після закінчення холодної війни.