Росія у війні зазнає колосальних втрат, у неї закінчуються боєприпаси — Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін під час відкриття нового раунду перемовин у форматі "Рамштайн" заявив, що Росія на фронті зазнає колосальних втрат, також у неї закінчуються боєприпаси. Його слова цитує CNN.

"Україна надихнула світ, а в Росії тим часом вичерпуються боєприпаси. Вона понесла значні бойові втрати", - сказав Остін.

Як наслідок, тепер РФ вимушена звертатися за допомогою до небагатьох своїх партнерів.

"Але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони здійснюють постачання Росії, - зазначає Остін. - Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі".