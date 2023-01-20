Росія у війні зазнає колосальних втрат, у неї закінчуються боєприпаси — Остін
Він порівняв те, як союзники підтримують Україну з тим, як РФ вимушена звертатися за допомогою до небагатьох своїх партнерів, інформує
Глава Пентагону Ллойд Остін під час відкриття нового раунду перемовин у форматі "Рамштайн" заявив, що Росія на фронті зазнає колосальних втрат, також у неї закінчуються боєприпаси. Його слова цитує
"Україна надихнула світ, а в Росії тим часом вичерпуються боєприпаси. Вона понесла значні бойові втрати", - сказав Остін.
Як наслідок, тепер РФ вимушена звертатися за допомогою до небагатьох своїх партнерів.
"Але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони здійснюють постачання Росії, - зазначає Остін. - Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі".