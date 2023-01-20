Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилерія

Гельсінкі вже відправили нам військову допомогу на 590 млн євро, інформує ZN.ua.

Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилерія
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Уряд Фінляндії повідомляє, що відправить в Україну 12-ий пакет військової допомоги на 400 млн євро. У пресрелізі сказано, що туди увійдуть важка артилерія та боєприпаси.

"Міністр оборони Мікко Савола сказав, що Фінляндія постачатиме Україні важку артилерію та боєприпаси", - сказано в повідомленні фінського уряду.

Слід зазначити, що Гельсінкі вже відправили Україні військову допомогу на 590 млн євро.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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