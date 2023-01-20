Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилерія

Уряд Фінляндії повідомляє, що відправить в Україну 12-ий пакет військової допомоги на 400 млн євро. У пресрелізі сказано, що туди увійдуть важка артилерія та боєприпаси.

"Міністр оборони Мікко Савола сказав, що Фінляндія постачатиме Україні важку артилерію та боєприпаси", - сказано в повідомленні фінського уряду.

Слід зазначити, що Гельсінкі вже відправили Україні військову допомогу на 590 млн євро.