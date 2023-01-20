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2023-01-20
Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилерія
Гельсінкі вже відправили нам військову допомогу на 590 млн євро, інформує
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Уряд Фінляндії повідомляє, що відправить в Україну 12-ий пакет військової допомоги на 400 млн євро. У
"Міністр оборони Мікко Савола сказав, що Фінляндія постачатиме Україні важку артилерію та боєприпаси", - сказано в повідомленні фінського уряду.
Слід зазначити, що Гельсінкі вже відправили Україні військову допомогу на 590 млн євро.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua