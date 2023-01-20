ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу

Спікер уряду Німеччини заявив, що Польща може без дозволу ФРН відправити Україні танки Leopard 2. Про це пише Sky News.

За даними ЗМІ, у німецького уряду досі немає запиту від офіційної Варшави на постачання цих танків нам, інформує ZN.ua .

Слід зазначити, що електронна ліценція на Leopard 2 є лише у ФРН. Тому, відповідно до процедури, країна повинна дозволити іншим державам, в яких ці танки є на озброєнні, відправити їх нам.