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2023-01-20
ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу
Там кажуть, що досі не отримали ніякого запиту.
© U.S. Navy
Спікер уряду Німеччини заявив, що Польща може без дозволу ФРН відправити Україні танки Leopard 2. Про це пише
За даними ЗМІ, у німецького уряду досі немає запиту від офіційної Варшави на постачання цих танків нам, інформує
Слід зазначити, що електронна ліценція на Leopard 2 є лише у ФРН. Тому, відповідно до процедури, країна повинна дозволити іншим державам, в яких ці танки є на озброєнні, відправити їх нам.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua