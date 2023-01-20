ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу

Там кажуть, що досі не отримали ніякого запиту.

ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу
© U.S. Navy

Спікер уряду Німеччини заявив, що Польща може без дозволу ФРН відправити Україні танки Leopard 2. Про це пише Sky News.

За даними ЗМІ, у німецького уряду досі немає запиту від офіційної Варшави на постачання цих танків нам, інформує ZN.ua.

Слід зазначити, що електронна ліценція на Leopard 2 є лише у ФРН. Тому, відповідно до процедури, країна повинна дозволити іншим державам, в яких ці танки є на озброєнні, відправити їх нам.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"
Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способомКислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
Блок рекламы


Похожие новости
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєньБельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь
ЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від КиєваЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від Києва
WP: "Росатом" може закуповувати обладнання й сировину для військової промисловості РФWP: "Росатом" може закуповувати обладнання й сировину для військової промисловості РФ
З Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрдЗ Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрд
США опублікували план стратегічного нагляду за допомогою УкраїніСША опублікували план стратегічного нагляду за допомогою Україні
Кремль знову вдається до погроз через імовірне надання Україні далекобійної зброї – ISWКремль знову вдається до погроз через імовірне надання Україні далекобійної зброї – ISW
США домовляються з країнами Латинської Америки про передачу Україні їхніх запасів радянської зброїСША домовляються з країнами Латинської Америки про передачу Україні їхніх запасів радянської зброї
Група Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICOГрупа Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICO
Последние новости
Подгружаем последние новости