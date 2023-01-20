Попри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNN

У Пентагоні були впевнені, що сторони досягнуть прогресу. Та цього не сталося, інформує ZN.ua.

Попри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNN
© U.S. Navy

Очільник Пентагону Ллойд Остін та новобраний глава німецького Міноборони Борис Пісторіус так і не домовилися щодо танків Leopard 2 для України. Про це пише CNN.

"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю (у форматі Рамштайн - ред.) в п’ятницю, і було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - повідомляє видання.

При цьому ЗМІ зазначає, що напередодні зустрічі у Пентагоні були впевнені, що в цьому питанні сторонам все ж вдасться досягти прогресу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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