Новостей.COM ⇒
2023-01-20
Попри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNN
У Пентагоні були впевнені, що сторони досягнуть прогресу. Та цього не сталося, інформує
© U.S. Navy
Очільник Пентагону Ллойд Остін та новобраний глава німецького Міноборони Борис Пісторіус так і не домовилися щодо танків Leopard 2 для України. Про це
"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю (у форматі Рамштайн - ред.) в п’ятницю, і було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - повідомляє видання.
При цьому ЗМІ зазначає, що напередодні зустрічі у Пентагоні були впевнені, що в цьому питанні сторонам все ж вдасться досягти прогресу.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua