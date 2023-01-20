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2023-01-20
Росія розпочала приховану мобілізацію в Криму – Генштаб
Повістки приходять навіть тим, хто має бронь від армії, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Російські окупанти розпочинають проводити приховану мобілізацію в анексованому Криму. Про це
«На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації», – сказано у повідомленні Генштабу.
Юлія Лавришин, ZN.ua