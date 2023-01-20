Росія розпочала приховану мобілізацію в Криму – Генштаб

Повістки приходять навіть тим, хто має бронь від армії, інформує ZN.ua.

Росія розпочала приховану мобілізацію в Криму – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти розпочинають проводити приховану мобілізацію в анексованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації», – сказано у повідомленні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"
Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способомКислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
Блок рекламы


Похожие новости
Росія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударівРосія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів
Росія у війні зазнає колосальних втрат, у неї закінчуються боєприпаси — ОстінРосія у війні зазнає колосальних втрат, у неї закінчуються боєприпаси — Остін
Росія утримує трьох співробітників ОБСЄ та вкарала 50 броньованих позашляховиків організаціїРосія утримує трьох співробітників ОБСЄ та вкарала 50 броньованих позашляховиків організації
Іран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗСІран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗС
Росіяни закрили Сєвєродонецьк для пошуку дезертирів — ГайдайРосіяни закрили Сєвєродонецьк для пошуку дезертирів — Гайдай
Путін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISWПутін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISW
Росія планує перекинути в Україну свої танки «Армати» — британська розвідкаРосія планує перекинути в Україну свої танки «Армати» — британська розвідка
Майже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січняМайже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січня
Атака на самобутність: NYT про те, як росіяни крадуть мистецтво УкраїниАтака на самобутність: NYT про те, як росіяни крадуть мистецтво України
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Последние новости
Подгружаем последние новости