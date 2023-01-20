Росія розпочала приховану мобілізацію в Криму – Генштаб

Російські окупанти розпочинають проводити приховану мобілізацію в анексованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації», – сказано у повідомленні Генштабу.