У Франції на протести вийшли майже 2 мільйони людей

В уряді називають дещо менші цифри, але люди справді масово виходять на демонстрації проти пенсійної реформи, інформує ZN.ua.

У Франції на протести вийшли майже 2 мільйони людей
© France 24

У четвер, 19 січня, у Франції 1,1 мільйона людей вийшли на марш проти плану уряду здійснили реформу і внести зміни щодо пенсійного забезпечення. У Парижі на акції вийшли 80 тисяч незгідних. Водночас генеральний секретар профспілок CGT Філіп Мартінес оголосив про «понад два мільйони» демонстрантів, пише francetvinfo.


Оксана Коваль, ZN.ua





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