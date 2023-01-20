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2023-01-20
У Франції на протести вийшли майже 2 мільйони людей
В уряді називають дещо менші цифри, але люди справді масово виходять на демонстрації проти пенсійної реформи, інформує
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У четвер, 19 січня, у Франції 1,1 мільйона людей вийшли на марш проти плану уряду здійснили реформу і внести зміни щодо пенсійного забезпечення. У Парижі на акції вийшли 80 тисяч незгідних. Водночас генеральний секретар профспілок CGT Філіп Мартінес оголосив про «понад два мільйони» демонстрантів, пише
Оксана Коваль, ZN.ua