Угорщина заблокувала виділення військової допомоги Україні від ЄС – ЗМІ

Йдеться про сьомий транш у розмірі півмільярда євро з Європейського фонду світу, інформує ZN.ua.

Угорщина заблокувала виділення військової допомоги Україні від ЄС – ЗМІ
© artfile.ru

Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який прямує на військову допомогу. Про це пише польське видання RMF FM із посиланням на високопоставленого дипломата ЄС, ім'я якого не називається.

У матеріалі йдеться про те, що вето Угорщини викликає все більше обурення серед європейських дипломатів, оскільки воно не має жодного обґрунтування, крім того, що сприяє РФ. Як очікується, країни ЄС тиснутимуть на Будапешт 23 січня на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Досі Угорщина сама не надає Україні жодних озброєнь і утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру, не блокуючи цієї підтримки.


Богдан Затула, ZN.ua





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