Угорщина заблокувала виділення військової допомоги Україні від ЄС – ЗМІ

Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який прямує на військову допомогу. Про це пише польське видання RMF FM із посиланням на високопоставленого дипломата ЄС, ім'я якого не називається.

У матеріалі йдеться про те, що вето Угорщини викликає все більше обурення серед європейських дипломатів, оскільки воно не має жодного обґрунтування, крім того, що сприяє РФ . Як очікується, країни ЄС тиснутимуть на Будапешт 23 січня на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Досі Угорщина сама не надає Україні жодних озброєнь і утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру, не блокуючи цієї підтримки.