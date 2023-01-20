Чому навчається НАТО, допомагаючи Україні воювати

Найближчими роками союзники по НАТО, ймовірно, інвестуватимуть кошти у ППО і збільшуватимуть запаси боєприпасів у відповідь на уроки, отримані з війни Росії в Україні, сказав голова військового відомства альянсу адмірал Роб Бауер, пише Bloomberg.

Вторгнення Росії показує, що Організація Північноатлантичного договору має бути готова до окопної війни у стилі Першої світової війни та артилерійських обстрілів, одночасно протистоїть атакам та спостереженню з озброєних безпілотників, сказав в інтерв'ю Bloomberg News голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер.

"Ми маємо готуватися до майбутнього, але ми також маємо вміти вести війну минулого", - сказав Бауер, вказавши на вирішальну роль сухопутних військ, а також ракетних та повітряних атак в Україні.

Російські ракети завдають особливої шкоди, руйнуючи цивільну та критично важливу інфраструктуру і вбиваючи десятки людей, у тому числі в результаті атаки в Дніпрі минулими вихідними. Водночас Україна, за допомогою Європи та США , стає все більш майстерною у перехопленні російських ракет та безпілотників.

Це означає, що системи ППО, які можуть протистояти балістичним та крилатим ракетам, винищувачам та безпілотникам, будуть однією з областей, в яку багато країн вкладатимуть більше коштів у майбутнє десятиліття, сказав Бауер.

За його словами, всім членам НАТО не обов'язково інвестувати в системи протиповітряної та протиракетної оборони типу Patriot, деякі країни, швидше за все, купуватимуть більше систем середньої дальності.

Можливості завдання глибоких ударів, які можуть знищити ворожі установки, що запускають ракети, також матимуть вирішальне значення, сказав він, зазначивши, що це, швидше за все, будуть системи, які дозволять союзникам запускати ракети або з повітря по наземній цілі, або з землі по землі іншої наземної мети.

У середу Бауер очолив дводенну зустріч у Брюсселі з головнокомандувачами збройних сил НАТО, на якій обговорювалася війна в Україні та оборонне планування альянсу.

Бауер відкинув уявлення про те, що через невдачі Росії на полі бою альянсу не так терміново потрібно зміцнювати свої можливості. Він зазначив, що військова стратегія альянсу, як і раніше, має бути орієнтована на можливості Росії до вторгнення в Україну в лютому минулого року.

"Ми переконані, що росіяни відновлять свої збройні сили. На це буде потрібно час, гроші, вони навчатимуться на власних помилках, - сказав він. - Ми не повинні недооцінювати росіян".

Безпілотники також набувають все більшого значення, сказав глава військового відомства, оскільки альянс дедалі більше зважує переваги масової кількості дешевшої продукції, яку легше замінити, порівняно з високоточною, але дорожчою зброєю.

Хоча винищувач F-35, наприклад, менш уразливий і може виконувати безліч функцій, наприклад, збирати тонни даних, він дуже дорогий і його важко швидко замінити, якщо він буде збитий.

"Кількість може бути і якістю, - сказав Бауер. - Якщо у вас є простіше обладнання, яке легше замінити, то іноді це теж є перевагою".

Величезна кількість боєприпасів, які спалюють обидві сторони, також створює гостру необхідність для союзників нарощувати виробництво як для постачання в Україну, так і для поповнення власних запасів. У середньому Росія використовує 20 000 набоїв на день — приблизно стільки ж, скільки США виробляють за місяць, сказав Бауер.

Хоча і в Росії, і в Україні запаси боєприпасів скорочуються, українські війська діють більш ефективно та успішніше вражають свої цілі, ніж російські, сказав головком НАТО, додавши, що на певному етапі обом сторонам доведеться обмежити використання боєприпасів.

Україна попередила, що Росія може розпочати новий наступ, включно з ще однією спробою взяти Київ, але Бауер сказав, що це "не те, що росіяни можуть зробити завтра".

Він вказав на проблеми російської сторони у живій силі, устаткуванні, боєприпасах та керівництві. За його словами, під час недавніх атак загинуло багато офіцерів, що ускладнить здатність Москви командувати великими силами.