Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури

В уряді країни зазначили, що обладнання дається у дар.

Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури

Після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив, що вважає Крим і Донбас українською територією, уряд країни вирішив направити в Україну обладнання для підтримки енергоінфраструктури. Про це повідомляє видання Nova.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер.

У сербському Міненергетики повідомили виданню, що обладнання надається у дар.

Водночас про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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