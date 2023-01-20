Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури

Після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив, що вважає Крим і Донбас українською територією, уряд країни вирішив направити в Україну обладнання для підтримки енергоінфраструктури. Про це повідомляє видання Nova.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер.

У сербському Міненергетики повідомили виданню, що обладнання надається у дар.

Водночас про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.