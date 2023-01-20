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2023-01-20
Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури
В уряді країни зазначили, що обладнання дається у дар.
Після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив, що вважає Крим і Донбас українською територією, уряд країни вирішив направити в Україну обладнання для підтримки енергоінфраструктури. Про це
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер.
У сербському Міненергетики повідомили виданню, що обладнання надається у дар.
Водночас про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.
Михайло Яровенко, ZN.ua